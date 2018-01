Ladrões que cavaram túnel levaram R$ 1,2 mi do BB O furto ao Banco do Brasil de Quixadá, no sertão cearense, rendeu aos ladrões R$ 1,2 milhão, segundo o diretor do Departamento de Polícia Especializada, Jairo Pequeno. A Polícia Federal quer saber se há relação com o bando que levou R$ 164,7 milhões do Banco Central de Fortaleza, em 2005. Assim como no caso do BC, os ladrões montaram uma empresa de fachada nas proximidades, cavaram um túnel e aproveitaram o fim de semana para retirar o dinheiro. A ação só foi descoberta anteontem, quando o gerente, Tarciso Baltazar, iniciou o expediente bancário e encontrou o cofre vazio e um buraco no chão. A polícia descobriu que os ladrões alugaram um prédio a duas quadras do banco por R$ 15 mil. Três homens que frequentavam o local diziam que iriam abrir um lava-jato. De lá partiu o túnel para o banco. Ninguém foi preso ainda.