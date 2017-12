Ladrões roubam 2 milhões de bilhetes do Metrô de SP Dois milhões de bilhetes do Metrô de São Paulo foram roubados nesta sexta-feira por uma quadrilha no estacionamento de caminhões do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Pelo menos 1,5 milhão deles vinham da Argentina e eram bilhetes simples. A empresa alerta aos passageiros para que não adquiram bilhetes em camelôs. Segundo o SPTV, da TV Globo, os que foram roubados acabarão sendo cancelados e não vão passar nas catracas eletrônicas.