Ladrões roubam três casas de condomínio Pelo menos dois bandidos invadiram três casas de um condomínio na Vila 31 de Março, em Campinas, a 95 quilômetros de São Paulo. Foi na madrugada de sábado para domingo. Os assaltantes fizeram as três famílias reféns e roubaram dois veículos, além de eletroeletrônicos, celulares, câmeras, cartões de banco, talões de cheque, jóias e dinheiro. Os suspeitos fizeram os porteiros do condomínio Porto Ville Galeria reféns, entre 2h30 e 5 horas. A Polícia Civil não informou o número de pessoas mantidas em cárcere privado pelos suspeitos, mas disse que os supostos assaltantes obrigaram as vítimas a colocar seus pertences em malas e fugiram após entrarem nas casas. Ninguém ficou ferido. A polícia apura o caso e, até a tarde de ontem, nenhum suspeito havia sido preso. ITU Em Itu, a 103 quilômetros de São Paulo, quatro homens armados fizeram 35 reféns em uma chácara na madrugada de ontem. Ninguém ficou ferido. Segundo a polícia, as vítimas ficaram trancadas em um dos cômodos da casa enquanto ladrões encapuzados roubavam jóias, documentos, eletroeletrônicos, além de dois carros e R$ 2 mi em dinheiro. A polícia localizou os automóveis, que foram devolvidos às vítimas. Ninguém foi preso.