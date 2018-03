Ladrões são flagrados na praia com ajuda de câmeras Dois jovens foram detidos por guardas civis municipais de Praia Grande nesta terça-feira. A prisão aconteceu no Bairro Ocian após pedido de socorro da vítima, uma turista de Santo André. Os ladrões roubaram duas bicicletas, da vítima e seus dois filhos adolescentes, que passeavam pela orla da praia. Com ajuda da Central de Monitoramento, que controla as imagens da cidade captadas pelas câmeras, Lucas Fortunato de Brito, de 25 anos, e Thiago dos Santos, de 19 anos, foram presos em flagrante, segundo a Prefeitura da cidade. Um dos jovens ainda tentou fugir pela areia da praia, mas acabou detido. Como algumas câmeras têm alcance de até 400 metros, foi possível a gravação da prisão. Após a prisão, as bicicletas foram devolvidas à família.