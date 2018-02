Ladrões tentam roubar caixa eletrônico com trator Cerca de 20 bandidos tentaram roubar, na madrugada de quinta-feira, um caixa eletrônico utilizando um trator. Segundo informações da Polícia Militar, o caixa ficava em um posto de gasolina, no bairro do Humaitá, em São Vicente, litoral paulista. Os ladrões pegaram o trator de um depósito a poucos metros do local. Fortemente armados, eles renderam os funcionários e clientes do posto e tentaram levar o caixa, mas, sem sucesso, fugiram sem levar nada. Nenhum dos bandidos foi preso. Na segunda-feira, um grupo de pelo menos oito assaltantes havia tentado usar um caminhão-guincho para carregar um caixa eletrônico também instalado num posto de combustíveis, em Porto Alegre. O plano deu errado porque o cabo de aço que arrastaria o equipamento de auto-atendimento arrebentou. Os ladrões desistiram sem levar nada. Ninguém foi preso.