Lady Gaga faz aparição com camisa da Seleção Brasileira, no Rio

RIO - Lady Gaga levou o publico ao delírio ao aparecer na janela de cabelo rosa e camisa da seleção brasileira. Ela mandou beijos e acenou para as pessoas que a esperam na frente do hotel onde está hospedada na zona sul do Rio. Daqui a pouco ela deixará o hotel para almoçar e visitar uma favela pacificada. Os locais das visitas não foram informados.

Mais cedo, integrantes da equipe da cantora afirmaram que ela poderia ir ao Cristo Redentor e também à Rocinha ou Dona Marta, favelas pacificadas da zona sul. Segundo integrantes da produção da cantora, Lady Gaga deu folga à equipe nesta quinta-feira e amanhã começa os preparativos para a série de três shows que fará no País. Na sexta-feira, ela fará um ensaio para passagem de som no local do show no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca.

Os passos da cantora no País estão sendo filmados por uma equipe de cinegrafistas que preparam um documentário sobre os bastidores da turnê. Amilcar Novar, um dos cinegrafistas da equipe, afirmou que toda a produção do show está ansiosa para a apresentação no Brasil. "Queremos ver como o público brasileiro recebe a cantora e a sua cultura e sua música pop", disse o cinegrafista.