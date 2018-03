Laje cai e shopping sofre embargo

O desabamento de um pedaço de laje na obra do futuro Shopping Cidade Jardim, na Marginal do Pinheiros, na zona oeste, deixou nove operários feridos levemente, anteontem à noite. A parte onde houve o acidente foi interditada pela Prefeitura até que a construtora, a Hochtief, apresente laudos técnicos explicando o ocorrido e garantindo a segurança da construção. O restante da obra pode continuar. O desabamento ocorreu por volta das 21 horas. Segundo o engenheiro Antônio Carlos Ganem, fiscal da Subprefeitura do Butantã, os operários estavam fixando placas de concreto da laje de um dos andares quando ela cedeu. ''''No total, devem ter caído uns 25 metros quadrados. Eram placas de 90 centímetros de largura por 8 ou 10 metros de cumprimento'''', disse Ganem. Procurada, a Hochtief informou ontem que ainda estava apurando as causas do acidente. A JHSF, responsável pelo empreendimento imobiliário, restringiu-se a informar que o acidente foi leve e a responsabilidade era da Hochtief. Segundo ambas as empresas, o operário ferido com maior gravidade quebrou uma perna. Os três hospitais municipais próximos do local não confirmaram o atendimento de nenhuma vítima do desabamento. A construção é considerada o maior empreendimento imobiliário de luxo de São Paulo. Instalado em um terreno de 80 mil metros quadrados, o complexo é formado por um shopping e quatro torres residenciais de 25 andares cada uma. Os apartamentos têm dimensões que variam de 240 m2 a 1.300 m2 e foram vendidos por preços a partir de R$ 1,5 milhão. Uma das coberturas foi oferecida por R$ 16 milhões. O futuro shopping terá lojas âncora como o Empório Fasano, Daslu e uma megastore da Livraria da Vila, em parceria com a Casa do Saber.