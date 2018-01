Laje desaba e deixa oito operários feridos em Brasília

Oito operários ficaram feridos na queda de uma laje de um edifício em construção na manhã deste sábado, 21, em Brasília. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 8h10, no setor de Rádio e TV Sul, região central da cidade. No local estaria sendo erguido um shopping center, segundo as primeiras informações. Antes, o terreno era ocupado por um outro prédio, que acabou sendo implodido. Os trabalhadores estavam na laje, que não suportou o peso e caiu. As vítimas foram levadas pelas equipes de resgate dos bombeiros e do SAMU para o Hospital de Base de Brasília. Pelo menos seis deles tiveram apenas escoriações, mas um está com suspeita de fratura na bacia e realiza alguns exames.