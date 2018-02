Laje desaba e fere 86 torcedores do Palmeiras em Aracaju

SÃO PAULO, 11 - A queda de uma laje no bairro de Cirurgia, no centro de Aracaju, Sergipe, feriu 86 pessoas que assistiam ao jogo do Palmeiras na noite de quarta-feira, 11.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os torcedores estavam aglomerados no primeiro andar de um lava-rápido e a estrutura cedeu quando comemoram o gol do time contra o Curitiba, pela final da Copa do Brasil. O Palmeiras venceu a competição.

Sete carros dos bombeiros e quatro viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atenderam a ocorrência. De acordo com o tenente Felipe Santos, porta-voz dos bombeiros, a área que desabou tinha cerca de 40 metros quadrados, mas a maioria das pessoas não se feriu com gravidade. Não havia ninguém no térreo, apenas 11 carros, que ficaram destruídos. Duas vítimas ficaram sobre os escombros, sendo que uma delas teve fraturas nos membros inferiores.

Os feridos foram encaminhados a dois hospitais da região: Hospital Público Nestor Piva e Hospital de Urgência de Sergipe. A casa onde ocorreu o acidente foi interditada pela Defesa Civil e passará por perícia, que irá verificar se não há riscos de novos desabamentos.