Laje desaba e mata operário em shopping O operário Carlos Alberto de Oliveira, de 44 anos, morreu, no final da tarde de anteontem, em Ribeirão Preto, quando uma laje e uma viga de uma das obras de ampliação do RibeirãoShopping caíram. A estrutura que caiu pesava cerca de 22 toneladas. Oliveira foi esmagado e morreu no local e outros quatro trabalhadores ficaram feridos (fraturas e escoriações) e foram atendidos no Pronto-Socorro Central, mas não correm risco de morte.