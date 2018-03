Lamborghini - Sonhos de consumo de outra lenda italiana Importadora independente de carros luxuosos e esportivos, a Platinuss está disposta a chamar a atenção como a Ferrari, mas com outra lenda italiana. Três carros da Lamborghini prometem deixar os visitantes encantados. Estão no Anhembi o Murciélago LP640, de R$ 2,1 milhões, o Gallardo Spyder e o Superleggera, configuração ainda mais apimentada do Gallardo. Por ser 100kg mais leve, acelera de 0 a 100 km/h em 3,8 segundos. O modelo exposto é a única unidade preta da versão européia no Brasil, segundo a Platinuss. Em comparação com o americano, o Superleggera europeu tem 7cv a mais, em razão das regras sobre emissões de poluentes naquele continente. MURCIÉLAGO LP640 ROADSTER Com estilo de tirar o fôlego, traz sob o capô um poderoso motor de 640cv, que o leva a 340km/h ?GALLARDO SPYDER Com um V10 5.0 de 510cv, essa versão sai por R$ 1,5 milhão GALLARDO LP560-4 Mais leve, tração nas 4 rodas aprimora esportivo de alto luxo, que vai de 0 a 100km/h em 3,7 segundos