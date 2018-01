Lançamento promete praia artificial em São Paulo

Um empreendimento no Jardim Marajoara, na zona sul da capital, traz, entre outras atrações, passeio pelo bosque do terreno, onde foi instalado um minizôo. O ator Marcello Antony, da Rede Globo, participou da campanha publicitária desse lançamento, que promete, entre outras novidades, uma praia artificial como item da área de lazer. Marisa Monte, Rita Lee, Skank e Caetano Veloso são alguns dos artistas que já foram contratados para cantar em lançamentos imobiliários no último ano. Essas atrações são apresentadas em festas fechadas para potenciais compradores. Chefes de cozinha renomados, como Alex Atala, são outras atrações recorrentes. Há estande-show até em cidades litorâneas. No Guarujá, é possível tomar um drinque exótico no lançamento do Rossi Residencial na Praia da Enseada, decorado como um bangalô balinês, com direito a uma pequena cachoeira artificial. "O estande é um test-drive", explica a gerente Rejane Marchiori, da Rossi. "Tudo ali é feito para passar o clima do que será morar naquele lugar, mas, sobretudo, cada detalhe foi pensado para fazer o cliente entrar e ficar. Antes, as pessoas entravam, pegavam o folheto e iam embora", explica a gerente, que promoveu um luau na abertura do estande praiano. Outro expediente comum às novas áreas de venda é contratar arquitetos famosos de eventos como a Casa Cor para assinar os apartamentos modelos. A Rossi, que chamou Lia Carbonari para cuidar do lançamento de um empreendimento de luxo no Tatuapé, está cadastrando interessados em participar de um leilão dos móveis e eletrodomésticos usados nesses cenários. A inscrição é feita pelo site. Uma vez inscrito em algum estande, o interessado começa a fazer parte do cadastro da construtora e passa a ser alvo das festas fechadas para possíveis compradores. "O mercado trabalha hoje com pré-venda", diz Ubirajara Spessotto, da Cyrella. "Não há empreendimento que não seja lançado com uma certa margem de compradores assegurada. Por isso, as aberturas de estande viram uma festa, com direito a show e a jantares", explica o executivo. O empreendimento do Jardim Marajoara segue nova rodada de atrações neste fim de semana, para agitar as vendas das últimas unidades. O futuro condomínio oferece até praia artificial como item da área de lazer.