Lancha atropela e mata comerciário em São Vicente Pedro José Campregher, comerciário de 51 anos, morreu atropelado por uma lancha no sábado, 3, em São Vicente, na Baixada Santista. Ele saiu para passear com um cunhado num caiaque na Garganta do Diabo, perto da Ilha Porchat. O caiaque acabou virando quando uma lancha estava se aproximando. Os dois tentaram chamar atenção do piloto da lancha, que transportava oito pessoas, mas ele não ouviu e acabou atropelando Pedro. O piloto só percebeu o acidente depois do impacto. Sérgio Dias Reis Galvão, cunhado da vítima, foi resgatado pela própria lancha. Os bombeiros foram chamados para retirar o corpo do comerciário. A Capitania dos Portos e a Polícia de São Vicente vão investigar o acidente. Queda Também em São Vicente, um piloto de paraglider bateu contra o Morro do Itararé. O acidente ocorreu no domingo, 4, por volta das 16 horas. Gustavo Nunes Carvalho, de 25 anos, acabou se chocando contra uma clareira perto da pista de salto. Os bombeiros tiveram de fazer rapel para socorrer o jovem. O resgate foi feito por helicóptero e o rapaz fraturou o fêmur e a bacia.