Laranja que 'assina' prestação de contas é analfabeto Novos documentos obtidos pelo Estado fazem ligação direta de laranjas com emendas do senador Gim Argello (PTB-DF), relator-geral do Orçamento da União de 2011. No dia 16 de março, o senador enviou um ofício ao ministro do Turismo, Luiz Barreto, solicitando a liberação de R$ 300 mil para o Instituto Projeto Viver realizar uma festa junina no Distrito Federal.