Largo da Batata tem projeto de reetruturação aprovado A prefeita Marta Suplicy (PT) garantiu nesta segunda-feira que iniciará as obras de reestruturação do Largo da Batata, em Pinheiros, em até seis meses. Pela primeira vez, a escolha de um projeto urbanístico ocorreu após um concurso público, com edital informando o valor total previsto para a obra. Os R$ 60 milhões estipulados vêm de recursos da Operação Urbana Faria Lima. São, portanto, extra-orçamentários. Leia mais no Jornal da Tarde