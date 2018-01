Laudo diz que assassino de Glauco sabe o que fez

A Junta Médica do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) considerou Carlos Eduardo Sundfeld Nunes, o Cadu, imputável, ou seja, capaz de responder por seus atos.

Assassino confesso do cartunista Glauco Vilas Boas, ele responde no Estado pelos crimes de latrocínio (por duas vezes), receptação e porte ilegal de arma.

A Promotoria ainda apresentou uma carta de Cadu interceptada na prisão. “Eu vou dar munição para o promotor. Que esse papo de loko (sic) é tudo 171 e que eu sou é bandido”, escreve o réu.

Esquizofrenia. Em 2010, Cadu confessou o assassinato do cartunista e do filho dele, Raoni Vilas Boas, e foi considerado inimputável porque houve diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Ele matou os dois a tiros, durante um surto psicótico, após consumir maconha, haxixe e uma mistura de ervas fornecida pela igreja Céu de Maria, fundada pelo cartunista, que seguia a doutrina do Santo Daime e oferecia aos praticantes um chá alucinógeno típico.