Lavrador suspeito de abusar e engravidar a filha 3 vezes é preso em Sergipe

O lavrador José Souza, de 62 anos, foi preso em flagrante nesta sexta-feira, 23, por suspeita de abusar sexualmente e ter três filhos com a filha, em Itabaiana, localizado a 54 km de Aracaju (SE). A filha do lavrador denunciou o pai à delegada da Mulher do município, Juliana Alcoforado. A mulher de 32 anos, grávida de dois meses do pai, contou à delegada que os abusos começaram quando ela tinha 22 anos e ela tem duas filhas - uma de oito e outra de nove - fruto do crime cometido pelo pai.

A mulher do lavrador e mãe da mulher de 32 anos, uma senhora de 70 anos, afirmou que não sabia dos abusos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, em depoimento na Delegacia da Mulher, a senhora disse que acreditava que as netas poderiam ser de um homem casado, já que a filha nunca revelou a paternidade das meninas.

A delegada explica que a filha era constantemente ameaçada e agredida fisicamente para que o abuso fosse praticado. Segundo a delegada, as crianças ficaram sabendo que são filhas do avô. "Elas chegaram a questionar como um pai fazia isso à filha", disse Juliana. As meninas passarão por tratamento psicológico.

Souza está preso na carceragem da Delegacia da Mulher, em Itabaiana, onde aguardará transferência para um presídio.