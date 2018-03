LDO deve ser votada na quarta-feira, diz relator Com o texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em fase de revisão, o senador do PT-AC, Tião Viana, relator do projeto (foto), espera que a votação na Comissão Mista de Orçamento ocorra na quarta-feira. "Entrego na terça ou na quarta de manhã", disse Viana sobre o relatório de 2011 que já recebeu mais de 2,6 mil emendas este ano. "Podemos votar ainda na quarta-feira."