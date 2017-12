Learjet ficou 9 dias em manutenção A delegada da 4ª Seccional, Elisabete Sato, apresentou ontem os relatórios de manutenção e inspeção do Learjet que caiu domingo na Casa Verde, após decolar do Campo de Marte. Segundo o documento, o jato ficou do dia 15 e 24 no hangar da ABC Taxi Aéreo, em Uberlândia (MG). O relatório diz que nesse período foram removidos o conjunto de rodas e o de freios, que dois rolamentos do conjunto de rodas e dois filtros de combustível foram trocados e os mecânicos substituíram a tubulação de pressão. A caixa-preta de voz do jato será levada domingo para os Estados Unidos, onde será periciada.