Legista diz ter sido convidado pela defesa para nova perícia O legista alagoano e vereador de Maceió George Sanguinetti (PTB) disse que recebeu um convite da defesa de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá para atuar na investigação da morte de Isabella Nardoni. "Recebi esse convite para fazer o mesmo trabalho que fiz no caso do assassinato de Paulo César Farias e de sua namorada, Suzana Marcolino. Estou estudando os laudos e só amanhã me pronunciarei se vou ou não aceitar", afirmou. O legista ficou conhecido ao atuar no caso do empresário PC Farias, encontrado morto ao lado da namorada em junho de 1996. Sanguinetti se opôs ao laudo do legista Badan Palhares, que defendia a tese de homicídio seguido de suicídio. Para Sanguinetti, eles foram assassinados. Um dos advogados do casal acusado pela morte de Isabella, Marco Polo Levorin, se reuniu ontem com o pai de Alexandre, Antonio, para discutir os rumos da defesa. A batalha deve ir para o Supremo Tribunal Federal (STF). Os advogados só não decidiram quando entrarão com recurso, pois esperam definição do julgamento do mérito dos habeas-corpus impetrados no Tribunal de Justiça de São Paulo e no Superior Tribunal de Justiça (STJ).