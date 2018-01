Lei do Descanso gera multa a partir de terça e caminhoneiros ameaçam greve

Texto atualizado às 18h40.

FRANCA - Mais uma vez os caminhoneiros do país todo ameaçam fechar rodovias a partir desta terça-feira, 11, em razão da chamada "Lei do Descanso". Sancionada no dia 2 de maio, até então a determinação era apenas educativa, mas a partir de agora a Polícia Rodoviária Federal passa a multar os infratores. Pelo disposto na norma, lei 12.619, os caminhoneiros ficam sujeitos à multa de R$ 127,69, além da perda de cinco pontos na carteira de habilitação.

Com o objetivo principal de reduzir o número de acidentes envolvendo caminhões, a lei estabelece que os motoristas profissionais precisam descansar meia hora a cada quatro horas ao volante e 11 horas ininterruptas entre dois dias de trabalho. Eles reclamam, porém, entre outras coisas que não existem postos de parada com infraestrutura suficiente para cumprir essa determinação.

Diante do impasse, os caminhoneiros pedem o adiamento do início da fiscalização e ameaçam protestos se houver multas. Por enquanto eles conseguiram apenas a promessa de que a fiscalização não vai valer nos casos em que o descanso não tenha sido realizado por falta locais apropriados nas estradas.

O Tribunal Regional do Trabalho, em Brasília, já recebeu um pedido de habeas corpus preventivo para evitar que rodovias sejam fechadas. Ele partiu do procurador do Trabalho de Mato Grosso, Paulo Douglas Almeida de Moraes.

Fiscalização. Para saber se o motorista está cumprindo a lei, os policiais vão analisar o tacógrafo dos caminhões. Caso tenha dirigido mais tempo que o permitido, o motorista será autuado e encaminhado a um local de descanso.