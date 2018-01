Lei estimula novos empreendimentos no centro de SP O projeto de Plano Diretor da Prefeitura, que deverá ser aprovado pela Câmara Municipal ainda neste ano, quer estabelecer em quase toda São Paulo o critério de zoneamento 1. Ou seja, só se poderá construir a mesma metragem do terreno. Em algumas regiões, o potencial construtivo poderá ser de duas vezes e meia a área do terreno e, onde houver Operações Urbanas, de no máximo quatro vezes. Porém, sempre que quiser erguer uma área construída maior que a do terreno - caso o zoneamento local permita -, o interessado terá de comprar o potencial construtivo da Prefeitura ou de um outro proprietário que mantenha um imóvel tombado ou uma área verde. Leia mais no Jornal da Tarde