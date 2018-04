Lei seca reduziu em 25% acidentes em Sorocaba

Desde que entrou em vigor há pouco mais de um mês, o aumento no rigor contra motoristas que dirigem embriagados pela chamada lei seca resultou numa redução de 25% no índice de acidentes de trânsito em Sorocaba. De acordo com a Polícia Militar, comparado com o período imediatamente anterior, o total de acidentes caiu de 801 para 602 na cidade. Houve também uma queda no número de acidentes com vítimas, de 270 para 186. O número de autuações por infração às leis de trânsito subiu de 2.816 para 2.868 no mesmo período, o que a PM atribui ao aumento na fiscalização. Na noite de sexta-feira, os policiais detiveram o motorista J.F.A., de 45 anos, que dirigia na contramão em rua movimentada da cidade. Ele aparentava embriaguez, mas se negou a soprar o bafômetro. Depois de ser submetido a exame clínico, o motorista foi liberado.