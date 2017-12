Leilão de concessão do trem-bala deve ocorrer em julho

O diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Bernardo Figueiredo, disse na tarde desta quarta-feira, 26, que o leilão de concessão do projeto do trem-bala que ligará o Rio de Janeiro a São Paulo e Campinas deverá ocorrer em julho ou agosto do ano que vem. O edital, segundo ele, deverá sair em maio. Veja também: Investir no trem-bala deve ser prioridade para o País? Figueiredo explicou que a intenção do governo é de que a obra comece em 2010. Segundo o diretor da ANTT, pelo menos três grandes grupos internacionais estão interessados no projeto do trem-bala brasileiro: a coreana Hyundai, a francesa Alston e a japonesa Mitsui. Figueiredo disse que o projeto deverá ter também participação pública, mas ele não sabe ainda se será no modelo típico de parceria Público-Privada. "Ainda não está modelado. Mas, dificilmente um projeto como esse se banca sozinho", disse, em entrevista durante o 1º Simpósio de Infra-estrutura e Logística do Brasil: Desafios para um País Emergente, no Senado. Figueiredo disse que o governo pretende realizar em março do ano que vem os leilões de concessão do trecho sul da Ferrovia Norte-sul (de Palmas, em Tocantins, até Santa Fé do Sul, em São Paulo) e também da interligação oeste-leste, que ligará a Norte-sul a Ilhéus, na Bahia.