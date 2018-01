Lembo anuncia que tarifa do Metrô e trens sobe para R$ 2,30 O governador de São Paulo Cláudio Lembro disse que a tarifa do Metrô e dos trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) em São Paulo passará dos atuais R$ 2,10 para R$ 2,30, atingindo 9% de reajuste. A informação foi dada em entrevista concedida por ele nos estúdios da Rádio Jovem Pan de São Paulo. Segundo Lembo, pela primeira vez, o valor da passagem será o mesmo do trem e do ônibus. A nova tarifa, assegurou o governador, deverá entrar em vigor em cinco dias úteis, provavelmente a partir da sexta-feira da próxima semana, dia 1 de dezembro. Cláudio Lembo aproveitou a oportunidade para anunciar que o pedágio do Rodoanel vai custar R$ 5,00. Segundo ele, o trecho sul do Rodoanel está prosseguindo e deverá ficar pronto em dois anos e meio. O governador acrescentou que o pedágio no valor de R$ 5 será cobrado no percurso total do Rodoanel. Por outro lado, disse ainda não acreditar na cobrança de pedágio nas marginais do Tietê e do Pinheiros.