Lembo pretende criar 16ª região administrativa O governador Cláudio Lembo disse que pretende implantar a 16ª Região Administrativa de Itapeva, até o fim do seu mandato. A medida é uma reivindicação antiga dos políticos da região e considerada por eles, fundamental para o desenvolvimento do sudoeste paulista, uma das regiões mais carentes do Estado. Ele esteve na cidade, na manhã deste sábado, 26, para abertura da Campanha de Vacinação contra Paralisia Infantil. O governador chegou à cidade às 9 horas, acompanhado do secretário estadual de Saúde, Luiz Roberto Barradas Barata. Antes da abertura da vacinação, ele participou de uma reunião com os prefeitos que integram o Consórcio de Desenvolvimento da Região Sul do Estado de São Paulo (Condersul), quando falou sobre a criação da nova região administrativa. "É importante, vai aproximar o governo dos municípios, vai trazer desenvolvimento. Estamos estudando a melhor forma de sua implantação", disse o governador ao Estado. No Posto de Saúde São Benedito, no centro da cidade, cercado por populares, políticos e simpatizantes, Lembo abriu a campanha de vacinação aplicando a vacina em algumas crianças. Ele destacou que a expectativa é de que o índice de vacinação em todo o Estado é de 95% a 98%. O governador inaugurou o 54º Batalhão da Polícia Militar da região de Governo de Itapeva, que atenderá 18 municípios. Após o almoço Lembo retorna à Capital. Anunciou ainda a liberação de recursos (R$590 mil), para construção do Instituto Médico Legal (IML) e Instituto de Criminalistica (IC) para a região. Para o prefeito de Capão Bonito, José Carlos Tallarico Júnior, a criação da 16ª Região Administrativa é um passo importante para desenvolver o Sudoeste do Estado. "Estamos na região que mais precisa de investimentos. Com a região administrativa, teremos mais representatividade, estamos mais próximos do governo, serão criadas sub-sedes regionais, haverá investimentos em setores essenciais como a saúde, que hoje não é eficiente", destacou.