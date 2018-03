Lembrou o 'homem que faz' de Paulo Maluf

Após os fracos programas do DEM e do PPS, o do PSDB foi um avanço. Serra falou direto para o público (embora tenha se esquecido de piscar durante a longa fala final), tentou passar emoção.

O ponto mais ousado foi seu encontro com um barbeiro de Curitiba que, segundo sugere o programa, foi salvo por uma ação de Serra como ministro.

Resta saber se o que apresentou será suficiente para competir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dizendo que seu nome é Dilma - a presidenciável petista.

É JORNALISTA ESPECIALIZADO EM USO DE ESTATÍSTICAS