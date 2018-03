Lentidão marca a volta à capital nesta terça-feira O motorista ainda enfrentava lentidão na volta à capital na noite desta terça-feira, devido ao excesso de veículos, informou a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes. O tráfego está lento na rodovia dos Imigrantes, na saída de São Vicente, na altura do quilômetro 70, até a subida da serra, no quilômetro 48. Na pista sul, que também opera no sentido capital, não há mais pontos de paradas no interior dos túneis, apesar do tráfego lento. As informações são das 20h50. Em função da queda de movimento rumo à Baixada Santista, a Ecovias acaba de bloquear a pista norte da Via Anchieta, que estava operando no sentido litoral, para implantar novamente a Operação Subida 2x8. Com a abertura da operação, os motoristas que saem do litoral terão mais uma das pistas da Via Anchieta para subir a serra. Na rodovia Cônego Domênico Rangoni, antiga Piaçagüera-Guarujá), a situação começa a melhorar. O congestionamento, que chegou a 30 quilômetros, agora vai do quilômetro 250, no pedágio, ao 264, na transposição com a linha férrea, em Cubatão. Na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, quatro quilômetros de congestionamento, do quilômetro 292 ao 288. Entre 19h50 e 20h50, 6.183 veículos subiram a serra. Dos 686 mil veículos que viajaram para a Baixada Santista neste feriado de Ano Novo, 518 mil já retornaram. Segundo a Ecovias, entre 21 de dezembro e 1º de janeiro, 964 mil veículos desceram a serra rumo ao litoral, 686 mil apenas no réveillon.