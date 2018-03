Lessa cobra apoio do Planalto e ataca rival Abandonado pelo Palácio do Planalto e acuado pelo processo que sofreu até a véspera da eleição com base na Lei da Ficha Limpa, o ex-governador Ronaldo Lessa (PDT) quer mais empenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidenciável Dilma Rousseff (PT) no segundo turno, que disputará com o atual governador Teotônio Vilela Filho (PSDB). Lessa até gostou de Dilma não ter ganho ontem. "Só assim teremos a presença dela na nossa campanha."