Em entrevista concedida após participar do seminário do seu partido, o PSB, Lessa contou que está "observando" o PSOL. "O PSOL queria que eu fosse candidato ao governo do Rio. Estou em observação, olhando, espiando. Como moça bonita que fica à espera de convites. Velho não gosta de não ter cotação nenhuma, gosta de se sentir necessário", disse.