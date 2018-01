Letras das placas dos carros serão padronizadas As fontes das letras usadas nas placas dos carros passam a ter um padrão único a partir de hoje. Todas terão de ser do tipo "mandatory", mais fácil de serem lidas por fiscais de trânsito e por equipamentos de fiscalização. Até ontem, a fonte não era padronizada e os tipos usados por alguns Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) permitiam confusão na identificação de letras, sobretudo D, O e P. Isso fazia com que as autoridades de trânsito tivessem de cancelar diversas autuações feitas tanto por agentes quanto por radares eletrônicos. A mudança na fonte das letras, que deveria ter entrado em vigor em agosto, foi prorrogada para que os fabricantes tivessem tempo de se adequar. A nova tipologia, segundo o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), facilitará a identificação, pois apresenta caracteres bem definidos. Veículos novos trarão na placa a nova tipologia. Os carros que já foram registrados não precisarão substituí-la. A novas regras para as placas integram um conjunto de medidas, previstas na Resolução 231 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Uma delas padroniza o tipo de lacre de identificação da frota nacional. Com dispositivos de inviolabilidade que unem a placa à estrutura dos veículos, o novo lacre não traz aumento de custo para os motoristas, donos de veículos ou usuários de trânsito. Afetam apenas os Detrans e fabricantes de placas. O novo tipo de lacre será colocado no veículo quando o proprietário tiver de fazer reemplacamento ou mudar de cidade. Veículos novos já virão com o novo modelo.