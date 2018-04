O presidente do TSE, Ricardo Lewandowski, comparou ontem o atentado contra presidente do TRE, Luiz Antônio Araújo Mendonça, aos ataques do 11 de Setembro nos EUA. "Este atentado corresponde, do ponto de vista simbólico para os magistrados, como o 11 de Setembro para o mundo. É o momento de repensar a segurança da Justiça brasileira", disse.