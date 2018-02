Liberadas mais 4 frentes de trabalho da linha 4 do Metrô Subiu para 12 o número de frentes de trabalho da Linha 4 - Amarela do Metrô liberadas. Nesta terça-feira, 26, a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) divulgou, por meio de uma nota, que recebeu laudos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) autorizando a retomada das obras em mais quatro frentes. Com a liberação desses documentos, o Consórcio Via Amarela pode voltar a trabalhar nas duas frentes do túnel Ferreira de Araújo no sentido das futuras estações Pinheiros e Faria Lima, do túnel Waldemar Ferreira para a estação Pinheiros e a frente da estação Luz. No canteiro de Pinheiros, no entanto, as obras permanecem restringidas apenas para a contenção do terreno (construção de muros) para garantir a segurança dos membros do Instituto de Criminalística e do IPT. Eles apuram as razões do desmoronamento que, em 12 de janeiro, matou sete pessoas e provocou a demolição e interdição de imóveis.