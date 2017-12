Liberado tráfego na BR-116 em Minas Foi liberado provisoriamente nesta sexta-feira o trânsito na BR-116, na altura do quilômetro 312, entre as cidades de Governador Valadares e Teófilo Otoni, em Minas Gerais, onde a cabeceira de uma ponte cedeu. Até ontem à noite, o tráfego estava totalmente interditado. A liberação provisória foi possível depois de reparos na ponte feitos pelo DNIT. A Polícia Rodoviária Federal informa, no entanto, que a qualquer momento o trânsito poderá ser novamente interditado.