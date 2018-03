Liberados 9 do ''esquema do uísque'' em AL Nove das 16 pessoas presas na quarta-feira pela Polícia Federal, durante a Operação Mascotch, foram liberadas da prisão na tarde de ontem. Os demais acusados de participação no esquema que teria desviado mais de R$ 8 milhões da merenda escolar continuam presos na carceragem da PF, em Maceió. O esquema atingia a rede pública de ensino de Maceió e de outras cidades de Alagoas - a verba estava sendo destinada a compra de ração de cães, vinho e uísque.