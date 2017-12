Libertação de Battisti fica a cargo de Gilmar Mendes O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa resolveu ontem encaminhar o pedido de liberdade do ex-ativista Cesare Battisti para o relator do caso, Gilmar Mendes. Como o ministro estará de volta ao Brasil hoje, após viagem oficial aos Estados Unidos, Barbosa considerou que não precisaria analisar o pedido, apresentado na sexta-feira.