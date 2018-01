Licitação da Linha 4 do Metrô é liberada com restrição O processo de licitação da Linha 4 do Metrô de São Paulo foi liberado, nesta terça-feira, 1º, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que julgou o recurso que pediu o fim da suspensão do processo licitatório. Por maioria de votos, a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal decidiu que o processo de licitação pode continuar, mas que as empresas vencedoras não poderão ser contratadas até o julgamento do mérito do recurso. O julgamento foi acompanhado pelo presidente do Metrô, Luiz Carlos Frayze David, e por vários diretores da companhia. A apreciação do recurso foi suspensa, na última terça-feira, 25, depois que o 3º juiz, desembargador Gama Pelegrini, pediu vistas do processo. Na ocasião, o relator, João André de Vicenzo, e o revisor, Antonio Carlos Malheiros, já haviam votado. O recurso era contra a decisão cautelar do relator que suspendeu, temporariamente, a publicação do edital fixando data para entrega dos envelopes da licitação. Com a decisão, é possível marcar a data de escolha das empresas que vão fornecer os trens e administrar a futura linha que vai ligar a Vila Sônia, no Butantã, a estação da Luz, no Centro, pelo período de 30 anos. A batalha A briga jurídica envolve o governo do Estado e o Sindicato dos Metroviários. O motivo da briga é a contratação de empresas privadas para operar a nova linha. Em março, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) suspendeu a licitação, ao acolher representação do sindicato. O governo havia reduzido de R$ 81,7 milhões para R$ 79 milhões o valor mínimo do patrimônio líquido das empresas participantes da licitação. A mudança aconteceu 14 dias antes da abertura dos envelopes, quando a legislação só autoriza modificações com, no mínimo, 30 dias de antecedência. O Sindicato dos Metroviários entrou com ação na Justiça encabeçada pelo presidente da entidade, Flávio Montesinos Godoi. A ação corre na 11ª da Fazenda Pública. Contra ela, foi interposto recurso no Tribunal de Justiça. Linha Amarela A linha Amarela é uma das vitrines do candidato à Presidência da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin. Lançada um ano após a publicação da Lei das Parcerias Público-Privadas (PPPs), foi a primeira licitação para a execução de um projeto com investimentos do estado e da iniciativa privada. Caberá ao Estado a construção das estações e dos trilhos, que custarão aos cofres públicos cerca de R$ 700 milhões. A iniciativa privada ficará responsável pela implantação do sistema de operação e pela aquisição dos trens, a um custo de aproximadamente US$ 300 milhões. Quando concluída, a linha terá 12,8 quilômetros de extensão. Além disso, a obra tem sentido estratégico para o transporte na capital por estar integrada às linhas 1-Azul (Norte-Sul), 2-Verde (Paulista) e 3-Vermelha (Leste-Oeste). A construção das estações já começou e a previsão inicial é a de que os primeiros trens deverão circular a partir de dezembro de 2008. O Metrô defende a proposta de que as empresas interessadas em participar da concorrência ofereçam garantias de US$ 34 milhões e não mais de US$ 45 milhões. Especialistas afirmam que o valor exigido é alto e só vai permitir a participação de grandes grupos.