Licitação de manutenção de geradores foi suspensa em outubro

Documento interno do Hospital das Clínicas (HC) comprova que uma licitação para a manutenção de cabines de energia elétrica (gerador), troca de fiação e substituição de 22 mil litros de óleo usados nesses equipamentos foi suspensa no final de outubro. As cabines citadas no ofício - assinado pelo superintendente do HC, José Manoel Teixeira - estão instaladas nos prédios dos Ambulatórios (local do incêndio na noite de Natal), Instituto Central e Instituto de Radiologia (Inrad). Na época, a alegação do superintendente do HC para o cancelamento das obras foi o alto valor da licitação. Um dos lotes de óleo teria superado o valor em caixa da superintendência para esse tipo de serviço. Técnicos ligados ao HC, ouvidos ontem pelo Estado, garantem que mesmo assim o dinheiro foi destinado para as obras de ampliação do Pronto-Socorro (PS) do Instituto Central por pressão da diretoria. Neste ano, o PS passou a fazer apenas o atendimento de pacientes referenciados pela rede de saúde e instalações devem ser criadas para diminuir o fluxo de macas e de doentes nos corredores. "A licitação era para a manutenção geral nessas três cabines", afirma um funcionário do hospital que não quer se identificar. O superintendente do HC nega omissão de sua parte pelo adiamento das obras. "Esse dinheiro não é para obras, mas sim para serviços", diz. Segundo Teixeira, a maior parte do valor envolvido na licitação era para a filtragem e troca dos 22 mil litros de óleo mineral isolante além da verificação das cargas elétricas nas cabines. O uso do óleo isolante confere estabilidade à rede elétrica, evitando constantes oscilações e eventuais sobrecargas. "A última vez que isso (manutenção) ocorreu foi por volta de 2000 ou 2001", afirma. O tempo médio para que esse processo seja refeito é de cerca de sete a dez anos, completa. Técnico ligado ao HC, no entanto, garantiu ao Estado que o atraso no cronograma do serviço de manutenção foi fundamental para o desencadeamento do incêndio. "Isso acabou parando o processo de manutenção, o serviço de limpeza técnica especializada dos cabos elétricos e principalmente um procedimento chamado termografia, que identifica pontos de aquecimento na rede", explica. Para Teixeira, a falta de manutenção nada tem a ver com as constantes quedas de energia relatadas por funcionários do Prédio dos Ambulatórios. Essa situação seria decorrente de sobrecargas localizadas, conseqüência da ampliação do número de aparelhos ligados à rede, mas que teria sido resolvida. O documento não menciona valores envolvidos no serviço de manutenção. Teixeira diz não se lembrar dessa quantia, mas garante que um levantamento feito por técnicos do HC comprovou que o óleo poderia ser comprado diretamente da Petrobrás por um terço do valor que seria cobrado pela empresa que faria o fornecimento. O nome dessa empresa também não foi revelado pelo superintendente. "Decidimos, então, refazer a licitação", diz. Também procurado pela reportagem, um dos diretores de Administração do HC, a quem o ofício foi enviado, se negou a dar informações. "Isso foi discutido com todas as partes e os engenheiros chegaram à conclusão de que seria possível adiar", garante o superintendente. Questionado sobre a aplicação da verba destinada ao complexo hospitalar pelo governo do Estado, ele afirma que durante o ano os valores necessários para as obras de manutenção, reforma e custeio do HC superam a quantia enviada pela governo estadual. Nessas situações, uma destinação suplementar é feita pela Secretaria da Fazenda. "O HC investiu todo o dinheiro que recebeu." Teixeira também nega que o dinheiro tenha sido deslocado da revisão do sistema elétrico para as obras do pronto-socorro. "Habitualmente conseguimos fazer a realocação de verbas de investimento para serviços, mas nunca o contrário", afirma. ORÇAMENTO 2008 O orçamento do HC para 2008 deve ser conhecido na semana que vem, e, baseado nos recursos recebidos pelo hospital em 2007, o Secretário do Estado de Saúde, José Roberto Barradas, não será necessária a readequação do orçamento para a reforma das áreas atingidas pelo incêndio. "O incêndio foi mais fumaça do que fogo. Houve o comprometimento do shaft de eletricidade, que vai ter que ser revisto, mas isso é despesa menor. A própria verba de manutenção do HC pode reparar o dano causado", afirmou. Os primeiros laudos da polícia científica mostram, segundo o secretário, que a estrutura do prédio não foi danificada, portanto os investimentos na reforma não devem passar do previsto. Ele apontou um curto-circuito como a provável causa do início do incêndio. "Estamos achando que foi um curto na fiação que derreteu os dutos condutores de eletricidade e telefone, formando muita fumaça." O HC recebeu no ano passado R$ 700 milhões em repasses do governo estadual, mais R$ 300 milhões do Ministério da Saúde e por atender por convênios. A previsão de Barradas é de que os repasses para o HC continuem por volta de R$ 1 bilhão - cerca de 20% do orçamento da saúde no Estado. COLABOROU PAULO DARCIE