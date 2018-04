Licitação de trem-bala deve ficar para 2009 Apesar de o presidente Lula ter previsto para outubro a licitação do trem-bala, essa deve ficar para 2009. O diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Bernardo Figueiredo, disse que a licitação será entre fevereiro e março. Até outubro, o BNDES conclui estudo sobre as condições do projeto.