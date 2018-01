Líder comunitário é morto a tiros no sul do Amazonas

SÃO PAULO - O produtor rural e líder comunitário de Santo Antonio do Matupi, distrito pertencente à cidade de Manicoré, no sul do Amazonas, Nardeli Belmiro Gomes, foi morto, com um tiro no pescoço, na quarta-feira, 30, em um restaurante no município de Humaitá, também no sul amazonense.

O principal suspeito pelo crime é Paulo Sérgio Teixeira Fidelis que, de acordo com o depoimento de testemunhas, chegou ao local em uma moto e atirou contra a vítima. O crime teria sido motivado por uma dívida trabalhista no valor de R$ 90 mil. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, as investigações do assassinato serão realizadas pela 4ª Companhia Independente da PM, em Humaitá, em conjunto com a Polícia Civil.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O comandante-geral da PM, coronel George Catete, afirmou que as apurações iniciais apontam para crime por motivos passionais, sem qualquer relação com os conflitos ambientais comuns na região de Santo Antônio, como a exploração ilegal de madeira e minérios.