Líder de facção é preso na zona norte pela PM A Polícia Militar prendeu ontem na Brasilândia, na zona norte de São Paulo, o foragido da Justiça José Irineu Queiroz, o Nego Josafá, de 42 anos, apontado como um dos líderes do PCC na capital. Ao ser reconhecido ontem em abordagem dos policiais no início da noite, o foragido ofereceu dinheiro para escapar. O caso foi registrado no 45º DP.