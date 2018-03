Líder de Kassab apóia dupla Aloysio-Netinho Líder do prefeito Gilberto Kassab (DEM) na Câmara Municipal, o tucano José Police Neto defendeu a dobradinha Aloysio Nunes Ferreira (PSDB) e Netinho de Paula (PC do B) para a eleição ao Senado, em uma festa em Perus, zona norte da capital. A tática é tentar conquistar o voto de eleitores da periferia que vão votar em Netinho por sua carreira artística, e não por convicção política. Ao mesmo tempo, Police Neto faz um agrado ao PC do B, partido com dois vereadores - Netinho inclusive - que poderia apoiar o tucano na eleição para a presidência da Câmara Municipal, em dezembro.