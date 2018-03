Líder do governo diz que revisão será ''traduzida'' O líder de governo, José Police Neto (PSDB), disse que um dos objetivos das próximas audiências será "traduzir" a revisão do Plano Diretor para uma linguagem mais simples. "Infelizmente o plano foi mitificado. Não existe nenhuma vírgula no texto que diz que São Paulo está à venda, que teremos uma explosão de arranha-céus, apesar de alguns adotarem esse discurso político." "A agitação é importante, mas ela não traz a sociedade para o debate. Não estamos inovando em permitir a revisão dos estoques. Isso já estava previsto na lei de 2002 e também não quer dizer que vamos revisar para cima", afirmou Police.