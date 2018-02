Líder do MST confirma 'abril vermelho' radical Militantes do MST em Pernambuco se preparam para "radicalizar" no "abril vermelho", cujo início está marcado para dia 17. "Vamos romper cercas, ocupar propriedades e montar acampamentos na área rural e fazer caminhadas e ocupar prédios públicos nas áreas urbanas", antecipou o líder Jaime Amorim.