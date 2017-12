Líder do PCC é preso em Caldas Novas, Goiás

O líder de uma das maiores facções criminosas do Brasil, o PCC, foi preso na noite da última sexta-feira, 20, de acordo com informações da Polícia Militar de Caldas Novas, Goiás.

Segundo a PM, Antônio Donizete Alves dos Santos, 32 anos, estava há um ano em Caldas Novas usando documentação falsa e gerenciando um restaurante no Setor São José, bairro próximo ao centro da cidade.

Conforme informações de agentes policiais de Caldas Novas, ao ser pego pelos Policiais do Serviço de Inteligência o suspeito teria afirmado "Vocês estão com um troféu nas mãos!"

O delegado titular da Delegacia de Polícia Civil de Caldas Novas, Lanivaldo Mendes, transferiu o homem para Goiânia, para poder ser detido no CEPAIGO, Presídio da Capital, onde ficará aguardando transferência para o Presídio Federal de Segurança Máxima em Ribeirão Preto, São Paulo.

Contra o foragido há nove mandados de prisão por tráfico de drogas e roubos. Antônio, conhecido como "uê" tem uma ficha criminal com mais de 200 passagens por diversos tipos de crimes praticados, entre eles: assalto a bancos como, Bradesco e Banco do Brasil, assalto a companhia área da TAM e trafico de entorpecente - 2 toneladas de cocaína já foram apreendida com o líder da organização criminosa. Armas de uso exclusivo das forças armadas como fuzis, submetralhadoras e até uma bazuca também já estiveram em posse do suspeito, informa a PM.