Líder do tráfico de drogas no Complexo da Maré é preso

O traficante Marcelo Santos das Dores, conhecido como Menor P e considerado o líder do tráfico de drogas no conjunto de favelas da Maré, na zona norte do Rio, foi preso na noite desta quarta-feira, 26, por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal. Ele estava em um apartamento em Jacarepaguá, na zona oeste.

Menor P já foi processado por tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídio e tortura. Ele também teria agredido o jogador Bernardo, do Vasco, ao constatar o suposto envolvimento do atleta com uma das namoradas do traficante, em abril de 2013.

Menor P era foragido da Justiça e o Disque-Denúncia oferecia R$ 2.000 por informações que permitissem sua captura. Até a noite desta quarta não havia sido confirmada relação entre a prisão do traficante e a ocupação do complexo da Maré por agentes de segurança.