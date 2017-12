Líder dos 'aliados rebeldes'

O deputado conseguiu que a bancada votasse praticamente unida a favor de uma emenda do partido que dá anistia aos desmatadores no Código Florestal. Em um plenário no qual o clima era majoritariamente contra a posição do governo, demonstrou ao seu público interno estar do lado dos deputados, enfrentando o Planalto, que ameaçou demitir ministros peemedebistas em represália à rebelião do partido. "Peço aos meus ministros que não constranjam, até porque não vai adiantar nada. Antes de serem ministros são meus companheiros de partido", disse.

Para o governo, fez também o discurso de fidelidade e de parceria. Lembrou que Michel Temer (PMDB-SP) foi eleito na mesma chapa de Dilma Rousseff. "Não sou aliado do governo Dilma, sou governo Dilma. Eu tenho o vice-presidente, que não foi nomeado, foi eleito. Eu sou o governo de Michel e sou o governo de Dilma; sou governo do PMDB e sou governo do PT", discursou.

No foco de se eleger presidente da Câmara, a posição firme do deputado no processo de votação do Código Florestal foi turbinada pela ameaça do crescimento do deputado Aldo Rebelo (PC do B-SP). A popularidade alcançada pelo comunista em redutos da base acendeu uma luz amarela no grupo de Henrique Alves.

A despeito de sair chamuscado no conceito da presidente Dilma, ele seguiu o que o plenário no momento lhe exigiu: mostrar a quem servia, ao governo ou à Câmara. E optou em conseguir os votos que lhe darão mais poder de pressão no governo.