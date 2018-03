Líder espera lote há 5 anos

Um dos líderes do grupo era Claudete Pereira de Souza, de 31 anos. Ela e sua filha, de 8 anos, vivem desde 2005 num acampamento do MST em Iaras, interior do Estado. Seu sonho é ganhar um lote de terra num assentamento da reforma agrária, a exemplo do que ocorreu com seus pais, hoje assentados na região do Pontal do Paranapanema, no oeste de São Paulo.

Para chegar às 6 horas ao Incra, Claudete e seus companheiros, assentados e acampados, saíram de Iaras à meia noite de domingo. Indicada para ser porta-voz do grupo, ela disse ao Estado que o objetivo da ocupação é chamar a atenção tanto para a necessidade de mais assentamentos quanto para as dificuldades das famílias assentadas. "Os assentamentos ainda sofrem com falta de luz elétrica, água, habitação, educação", disse./R.A.