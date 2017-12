Líderes da Igreja Renascer fazem culto via satélite Cerca de 10 mil fiéis assistiram no sábado, 3, em São Paulo a uma pregação via satélite de Estevam e Sonia Hernandes, fundadores da Igreja Renascer em Cristo. O culto foi transmitido de um templo na Flórida para quatro telões no Ginásio do Ibirapuera. A duas semanas de serem julgados nos EUA, no dia 19, por quatro crimes, o casal apareceu chorando nos telões. Eles foram presos em janeiro, assim que desembarcaram em Miami com dinheiro não declarado. Aguardam o julgamento em liberdade, mas não podem deixar os EUA.