Líderes do PCC são transferidos para Presidente Bernardes A Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, com apoio logístico da Secretaria de Segurança Pública, promoveu a transferência de dez presos do Primeiro Comando da Capital (PCC) para o presídio de segurança máxima de Presidente Bernardes, que possui bloqueador de celular. Numa operação que, entre São Paulo e Prudente, envolveu cerca de cem policiais, a viagem ocorreu em vôo fretado. Os dez presos foram acompanhados no avião por 20 policiais, alguns deles com coletes da Divisão Anti-Seqüestro (DAS). Do aeroporto de Prudente, onde chegaram às 9h10, foram levados a Presidente Bernardes num caminhão furgão de transporte de presos. No trecho de 26 quilômetros, a escolta envolveu aproximadamente 50 policiais civis e militares. Um dos líderes do PCC, José Márcio Felício, o Geleião, está entre os transferidos. A previsão inicial era de transferência de 15 presos, mas cinco permaneceram em São Paulo para prestar depoimentos em várias investigações. O presídio com segurança máxima de Bernardes tem 160 celas individuais. Inaugurado em fevereiro, tem cerca de 60 presos. A maioria das transferências ocorre de dois a dois presos e até individualmente, como ocorreu com o seqüestrador Wanderson Nilton de Paula Lima, o Andinho.